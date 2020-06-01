طرابلس 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على الاتصال الذى جرى بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، موضحة أن الاتصال تركز على «ضرورة العمل من أجل وقف سريع للأعمال العدائية، وإعادة إطلاق العملية السياسية في الإطار الذي وضعه مؤتمر برلين في وقت سابق من هذا العام، ووضع حد لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا.وأشارت الصحف إلى رد المصرف المركزي في بنغازي، مجددا التأكيد على سلامة موقفه القانوني بشأن مصادرة الحكومة المالطية 1.1 مليار دولار من العملة الليبية وصفتها بـ«المزيفة»، وذلك ردا على بيان وزارة الخارجية الأميركية في هذا الصدد، معبرا عن رفض البيان الأميركي، موضحا في رد تفصيلي أن «عملية طباعة العملة النقدية اختصاص أصيل لمجلس الإدارة بما يكفله قانون المصارف.وواصلت الصحف إلى اهتمامها بالأوضاع العسكرية ،موضحة تصعيد العمل العسكري بين الجيش وقوات الوفاق في العديد من المحاور، وتصدى الجيش لمحاولات الوفاق الهجوم في محاور المطار وعين زاره وابو سليم ، ومنوهة الى القصف العشوائي التي تعرضت له مناطق الثواني وقصر بن غشير والعاصمة طرابلس مما أدى إلى وفاة 5 مدنيين واصبة 7 آخرين.وتطرقت الصحف إلى دعوة عميد بلدية طرابلس المركز، عبد الرؤوف حسن بيت المال، اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، بإعادة النظر في إجراءات الحظر المفروضة على بعض المهن والأنشطة الاقتصادية في البلاد، موضحا أن هذه الأعمال لا يترتب على نشاطها أي ازدحام أو اتصال مباشر بين المواطنين .ونقلت تصريحات وزير الداخلية فتحي باشاغا، مبينا إن هناك مؤسسات داخل الدولة الليبية تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية وعرقلة كافة مشاريعها»، داعيًا منتسبي الوزارة إلى تكثيف الجهود وبذل مزيد التضحيات من أجل ليبيا «بتجفيف منابع الفساد والسيطرة على مفاصل الدولة ومحاسبة المقصر والمتغيب عن أداء واجبه» وعرجت على بيان الاتحاد العام التونسي للشغل، وتجديده رفضه استغلال الأرض التونسية كنقطة انطلاق للتدخل التركي أو غيره في ليبيا.مؤكدا أن ”الأحداث تتصاعد في الشقيقة ليبيا بعد ما يقارب 10 سنوات من الاقتتال والتدخل الأجنبي واستباحة أرواح أبنائها وثرواتها”.// انتهى //07:30ت م0014