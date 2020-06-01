سول 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واستراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 7ر23 بالمئة في شهر مايو وسط الأزمة الاقتصادية المتزايدة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب اليوم الإثنين.ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات الخارجية للبلاد وصلت إلى 8ر34 مليار دولار مقارنة بـ 7ر45 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.كما انخفضت الواردات إلى 4ر34 مليار دولار في مايو، مسجلة تراجعا بنسبة 1ر21 بالمئة مقارنة بالعام السابق.وأعلن بنك كوريا الجنوبية في تقرير يوم الخميس أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2ر0 بالمئة هذا العام بعد أن شهد الربع الأول أسوأ انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ ركود عام .2008 كما قدم التقرير نظرة أكثر تفاؤلاً على المدى الطويل، حيث توقع نموًا تدريجيًا للتجارة العالمية خلال النصف الثاني من العام مع خروج العديد من البلدان من عمليات الإغلاق.وتمكنت كوريا الجنوبية إلى حد كبير من الحد من انتشار فيروس كورونا بعد بلوغها ذروة التفشي في نهاية فبراير، حيث كانت تسجل أكثر من 900 حالة يوميا.// انتهى //07:42ت م0015