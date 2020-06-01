ظهران الجنوب 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسنفذت ادارة التعليم بسراة عبيدة أمس، عددًا من الإجراءات الاحترازية الحذرة تزامنًا مع عودة الموظفين والموظفات، تضمنت تشكيل نقاط فحص ، وتنظيم مسارات للدخول والخروج وتطبيق التباعد الاجتماعي ، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات واستمرار خدمة المستفيدين عن بعد.وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي تطبيق الادارة سياسة الدوام المرن وتقسيم فرق العمل إلى مجموعات تتناوب فيما بينها وفقا لما حدده مديرو الإدارات والأقسام والمكاتب " بنين وبنات " وبما يحقق التباعد ، وتنفيذ تلك الإجراءات على مقرات الشؤون التعليمية والمساندة ، ومكاتب التعليم والمدارس ، و تفعيل العمل الإلكتروني .// انتهى //08:19ت م0018