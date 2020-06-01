مدريد 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أمس، أن منافسات الدوري المعلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستأنف في 11 يونيو الحالي بقاء يجمع بين فريق إشبيلية وريال بيتس، وستنتهي في 19 يوليو المقبل.ويحل برشلونة المتصدر ضيفًا على ريال مايوركا في 13 يونيو، على أن يستضيف الوصيف ريال مدريد في اليوم التالي فريق إيبار.وتنطلق المرحلة الـ 29 في 15 يونيو، يستضيف خلالها برشلونة ليغانيس، وريال مدريد فالنسيا.وكشفت الرابطة عن برنامج المرحلتين 28 و29 فقط، علمًا بأنها قررت إقامة مرحلتين كل أسبوع حتى نهاية الموسم التي حددتها في 19 يوليو.وأكد رئيس الرابطة خافيير تيباس أن انطلاقة الموسم المقبل ستكون في 12 سبتمبر، وقال: لقد وضعنا البرنامج لمنح كل فريق ما لا يقل عن 72 ساعة من الراحة بين مباراتين، وسنقوم بتحديث البرنامج بعد كل مرحلتين من أجل الأخذ بعين الاعتبار الأجواء المناخية التي يكشف عنها مرة كل أسبوعين.يذكر أن برشلونة تتصدر الدوري بفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد.// انتهى //09:38ت م0026