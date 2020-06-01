جدة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأكملت غرفة جدة استعداداتها لتدشين منظومة المجالس القطاعية الجديدة المتوقع بدء أعمالها خلال الأسابيع القادمة بعد اكتمال آلية الانضمام اليها ، حيث تأتي المنظومة الجديدة كثمرة لإعادة هيكلة منظومة اللجان القطاعية التابعة لغرفة جدة ، بهدف رفع كفاءة تمثيل صوت مجتمع الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفق أهداف رؤية المملكة 2030 .وأكدت الغرفة على تركيز هذه المنظومة على قطاعات استراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة، مشيرة إلى أنه يتزامن مع تدشين منظومة المجالس القطاعية الجديدة حملة تعريفية بتفاصيل هذه المنظومة، معبرة عن تطلعات مختلف أطياف مجتمع الأعمال، حيث تم تصميم المنظومة الجديدة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال بناءً على دراسات مرجعية مستفيضة ، شملت عدد من أشهر وأعرق الغرف التجارية والصناعية الرائدة إقليمياً وعالمياً .وتستهدف غرفة جدة من خلال منظومة المجالس القطاعية التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية وتمكين واستدامة القطاعات الاستراتيجية المستهدفة لجدة ، والتي تم تحديدها بناءً على توجهات وأهداف رؤية المملكة 2030 وأخذاً بالاعتبار القدرات التنافسية والمزايا النسبية لمحافظة جدة والتي تؤهلها للعب دور قيادي في تطوير تلك القطاعات والمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية على مستوى المملكة .يذكر أنه يأتي في طليعة القطاعات الاستراتيجية المستهدفة من قبل منظومة المجالس القطاعية الجديدة: قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة، والضيافة، والترفيه، والفنون والثقافة، والتجارة، والتجزئة، والتعليم، والتدريب، والرعاية الصحية، وصناعة المعارض والمؤتمرات، والتطوير العمراني، والصناعات الخفيفة والتحويلية، والاقتصاد الرقمي .// انتهى //09:44ت م0028