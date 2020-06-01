بيروت 9 شوال 1441 هـ الموافق 1 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بعودة التحركات الشعبية التي اتسعت رقعتها في البلاد احتجاجًا على الغلاء المعيشي المتصاعد وتردي الأوضاع الإقتصادية.وأخبرت عن مقتل 5 مسلحين غير سوريين من مجموعات موالية لإيران جراء ضربة جوية استهدفت مناطق في بادية بوكمال شرق سوريا.وتطرقت إلى تقرير مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيقولاي مالدينوف الذي حذر من أي خطوة أحادية الجانب لضم أراضي في الضفة الغربية تخطط إسرائيل القيام بها ، مشيرًا إلى أنها ستؤدي إلى عودة الصراع مجددًا في المنطقة.وركزت على إعلان السلطات المصري مقتل 19 إرهابيًا خلال العلميات العسكرية الأسبوع الماضي في إطار حملتها على المجموعات المسلحة والمتطرفة شمال ووسط سيناء.وتناولت صحف لبنان فرض السلطات الأمريكية حظر التجوال في معظم الولايات عقب أعمال الشغب التي عمت المدن الرئيسية فيها.// انتهى //09:45ت م0029