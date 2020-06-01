الباحة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واستابع محافظو المحافظات ورؤساء المراكز بمنطقة الباحة أمس, العودة التدريجية للموظفين وَفْق النسب المحددة، مؤكدين أهمية تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية عند دخول الموظفين لمقر المحافظات والمراكز، وأثناء ممارستهم أعمالهم المكتبية وتطبيق تلك الإجراءات .وأوضح محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي أن المحافظة بدأت الاستعداد لتلك الإجراءات بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، منذ الموافقة الكريمة بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وعودة الموظفين في القطاعين العام والخاص لممارسة أعمالهم المكتبية، وفق النسب المحددة، متمنياً للجميع السلامة .من جانبه أكد محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم أن موظفي المحافظة بدأوا بممارسة أعمالهم المكتبية وفق النسبة المحددة من الحد الأدنى لعودة الموظفين، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية، وفق توجيهات سمو أمير منطقة الباحة .فيما بدأ موظفو محافظة المخواة العمل وفق توجيهات سمو أمير منطقة الباحة ومتابعة محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني، الذي أكد تقيد الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من خلال ممارسة الموظفين أعمالهم المكتبية .وتابع محافظو المحافظات ورؤساء المراكز بمنطقة الباحة تطبيق الإجراءات الوقائية لعودة الموظفين في جميع الإدارات الحكومية بالمحافظات، ونقل شكر وتقدير سمو أمير منطقة الباحة لجهود الجميع .// انتهى //09:46ت م0030