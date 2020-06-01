إسلام آباد 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم عزم لجنة التنسيق الوطنية عقد اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء عمران خان لمراجعة إجراءات مكافحة فيروس كورونا إثر الارتفاع القياسي الذي شهدته باكستان في أعداد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس.وأخبرت عن فرض السلطات الباكستانية قرارًا يلزم المواطنين بارتداء الكمامات في المتاجر ومراكز التسوق والمواصلات العامة والطائرات والقطارات والأماكن المزدحمة للحد من انتشار كورونا.وتطرقت إلى نجاح الشرطة الباكستانية في اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية تم تنفيذها في مدينة كراتشي جنوب باكستان.وتناقلت أنباء تبادل الأسرى بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان تمهيدًا لإنجاح عملية السلام الأفغانية، وإعلان تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن انفجار قنبلة أودى بحياة صحفي وفني في حافلة صغيرة تقل موظفين في محطة تلفزيونية محلية في العاصمة كابل.وأشارت إلى تسجيل الهند ارتفاعاً قياسياً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتمديد السلطات الهندية تدابير الإغلاق في مناطق احتواء الوباء بجميع أنحاء البلاد حتى 30 يونيو المقبل.وعرجت إلى سماح حكومة سريلانكا بإعادة فتح قطاع السياحة في منتصف يونيو الجاري.وتطرقت إلى مطالبة الصين من الاتحاد الأوروبي بعدم التدخل في الشئون الداخلية لهونغ كونغ.وتابعت صحف باكستان تطورات الاحتجاجات العنيفة الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضد وحشية الشرطة بعد وفاة جورج فلويد الأميركي الأسود على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس.// انتهى //09:48ت م0031