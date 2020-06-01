الطائف 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأغلقت أمانة الطائف 14 مرفقاً تجارياً مخالفاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها أمانة الطائف وفرقها الميدانية للرقابة على المحال التجارية خلال الأيام الماضية.وكانت الفرق الرقابية بالإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية قد نفذت حملات رقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتحقيق التباعد الاجتماعي وتنظيم دخول الزبائن وعدد العاملين والتقيد بلبس الكمام والقفازات والنظافة الشخصية والنظافة العامة، وتوفير وسائل السلامة اللازمة للزوار كتعقيم الأيادي وتوفير الكمامات.وأوضحت أمانة الطائف أن أكثر من 730 جولة رقابية تم تنفيذها خلال فترات عمل الأنشطة التجارية، كما تم تكثيف الرقابة والمتابعة على تطبيق المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية للاشتراطات الصحية.كما شملت الحملة مراقبة الأسواق والمراكز التجارية وممارستها للعمل في بيئة آمنة للمرتادين ومنع اي ازدحام، ومخالفة الأنشطة غير المستثناة لمزاولتها العمل، وأهابت أمانة الطائف بكافة المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة عبر مركز البلاغات 940 ، حيث ستتعامل معها فرق الرقابة الميدانية على الفور .// انتهى //09:48ت م0032