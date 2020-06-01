القاهرة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تنفيذ القوات المسلحة عمليتين نوعيتين بمساندة القوات الجوية ضد عدة أوكار إرهابية في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء وهو ما أسفر عن مقتل 19 من العناصر المسلحة.وسلطت الضوء على تكليف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، للوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا، لتحديد سقف لتكلفة العلاج بعد أن شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا مبالغًا فيه بعدد من هذه المستشفيات.واهتمت بإعلان وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 46 حالة، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس المسجلين في مصر إلى 24985 مصاب من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، و959 وفاة.وتناولت الصحف إعلان وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، عن التوصل من خلال التحقيقات المبدئية إلى تقديم وحدات من الجيش الإثيوبي دعمًا للميليشيات التي هاجمت الأراضي السودانية قبل أيام.ولفتت الانتباه إلى قيام شرطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس باعتقال محافظ القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤولين في حركة فتح لمنع إحياء الذكرى السنوية الـ19 لرحيل المناضل الفلسطيني فيصل الحسيني.وتحدثت صحف مصر اليوم عن فرض السلطات الأمريكية حظر التجول في عدد من المدن الكبرى عقب اشتعال الاضطرابات ونزول المحتجين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم لوفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد شرطي أبيض بولاية مينسيوتا.// انتهى //09:59ت م0034