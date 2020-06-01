سياسي / اهتمامات الصحف الفلسطينية
الاثنين 1441/10/9 هـ الموافق 2020/06/01 م واس
رام الله 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس
واصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ، تغطية أخبار فيروس كورونا فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في محافظة قلقيلية وبذلك بلغ إجمالي الإصابات في فلسطين 627 إصابة .
وأبرزت الصحف أقوال نادي الأسير الفلسطيني ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 2020، أكثر من 750 فلسطينياً من القدس، طالت جميع فئات المجتمع الفلسطيني .
وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، محافظ القدس عدنان غيث، وأعضاء من حركة فتح لدى مشاركتهم في وقفة لإحياء الذكرى الـ19 لرحيل فيصل الحسيني.
وأوردت الصحف خبر اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي .
ونشرت صحف فلسطين بيان وزارة الإعلام الفلسطينية ، حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، منذ بداية انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 وحتى نهاية أكتوبر 2019، إذ استشهد أكثر من 3000 طفل، وجُرح عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين.
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10:07ت م
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