رام الله 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ، تغطية أخبار فيروس كورونا فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في محافظة قلقيلية وبذلك بلغ إجمالي الإصابات في فلسطين 627 إصابة .وأبرزت الصحف أقوال نادي الأسير الفلسطيني ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 2020، أكثر من 750 فلسطينياً من القدس، طالت جميع فئات المجتمع الفلسطيني .وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، محافظ القدس عدنان غيث، وأعضاء من حركة فتح لدى مشاركتهم في وقفة لإحياء الذكرى الـ19 لرحيل فيصل الحسيني.وأوردت الصحف خبر اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي .ونشرت صحف فلسطين بيان وزارة الإعلام الفلسطينية ، حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، منذ بداية انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 وحتى نهاية أكتوبر 2019، إذ استشهد أكثر من 3000 طفل، وجُرح عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين.// انتهى //10:07ت م0035