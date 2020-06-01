المدينة المنورة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال أسبوع 206 رخص عبر أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بُعد وذلك استمرارا لتقديم خدماتها البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من جائحة فيروس كورونا .وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة إصدار 105 رخص بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة و31 رخصة بناء سكني وتجارية وكذلك إصدار 70 رخصة حفريات لخدمة البنية التحتية .// انتهى //10:09ت م0036