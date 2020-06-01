الخليل 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، حملة اعتقالات واسعة في محافظة الخليل طالت ستة فلسطينيين.ونقلت مصادر فلسطينية عن الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض قوله، إن قوات الاحتلال داهمت وبأعداد كبيرة من جنودها وآلياتها العسكرية ، وسط البلدة ومنطقة شعب السير، واعتقلت الأسير المحرر أمين عماد محمد الصليبي والطفل خليل إياد بسام زعاقيق، ونقلتهما إلى معسكر لجيش الاحتلال داخل مستوطنة "كرمي تسور" ومعسكر عصيون شمال الخليل.وأفادت مصادر أمنية في الخليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية الطبقة جنوب الخليل، واعتقلت كلًا من، فاكر شريف أبو راس، وأحمد سلامة أبو راس، وداهمت مخيم الفوار واعتقلت الشابين أحمد جمال وعطية محمود النجار، واقتادتهما بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما إلى جهة غير معلومة.وفي ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال بلدتي يطا وحلحول، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وقامت بتفتيشها.// انتهى //10:09ت م0037