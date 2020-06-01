الرياض 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة عن بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937 عبر تطبيق "إشارة"، وهي خدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم و ضعاف السمع)، بحيث تُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق.وتشمل هذه المرحلة " خدمة الاستفسارات العامة، خدمة حجز المواعيد لدى المراكز الصحية، خدمة الاستشارات الطبية "، وذلك على مدار الساعة، وتتمحور فكرة التطبيق بقيام المترجم أو المترجمة بالترجمة كطرف ثالث "وسيط" من خلال المنصة الرقمية، وذلك بتحويل لغة الإشارة إلى اللغة العربية المنطوقة والعكس كوسيط مع ذوي الإعاقة السمعية ( الصم وضعاف السمع )، حيث يتم ربط مكالمة الفيديو بين مترجم لغة الإشارة والمستفيد ومستقبل الاتصال من مركز 937.يأتي إطلاق الصحة لهذه الخدمة تجسيداً لاهتمامها بخدمة كافة شرائح المجتمع وتهيئة كل السبل المتاحة التي تحقق لهم الوصول لكافة الخدمات بكل سهولة و يسر واستقلالية.يذكر أن تطبيق إشارة هو خدمة توفرها شركة عِلم للمستفيدين من ذوي الإعاقة السمعية (الصم و ضعاف السمع) بالشراكة مع القطاع العام والخاص وغير الربحي التي تسعى جميعاً لتكامل الجهود معاً لتقديم أفضل الخدمات للصم و ضعاف السمع في المملكة.// يتبع //10:09ت م0038

ويعـد مركز الصحة 937 أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة بالإضافة، إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين، كما يعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية ويقوم بتقديم الخدمات التالية: خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، وخدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، والدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، وخدمة الشكاوى والبلاغات، وخدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، وخدمة الاستفسارات العامة، ومتابعة المعاملات، وخدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء (بالتعاون مع الادارة العامة للاستشارات الطبية).ويعمل المركز على مدار اليوم 24 / 7 بكل قنواته على الرقم الموحد 937 ، وتويتر @saudimoh937 ، أو البريد الإلكتروني 937@moh.gov.sa ، أو عن الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي، وكذاك عن طريق الواتساب 920005937 .وأبانت وزارة الصحة أن منصة إشارة متوفرة على شكل تطبيق متواجد على متجر آبل ومتجر اندرويد Apple Store وGoogle Play، ويتم تحميله مجاناً والاتصال على مركز 937.// انتهى //10:09ت م0039