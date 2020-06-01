عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية الإيطالية بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
الاثنين 1441/10/9 هـ الموافق 2020/06/01 م واس
الرياض 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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11:01ت م
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