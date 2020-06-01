بغداد 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، على الوضع الوبائي في العراق في ظل التدابير التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا, ومن بينها فرض حظر شامل وتام وصارم على جميع المحافظات العراقية ومن ضمنها العاصمة بغداد ابتداءً من الليلة الماضية وحتى السادس من الشهر الحالي.ونوهت بدعوة وزارة الصحة العراقية للمواطنين بضرورة التزام المنازل والتقيد بالتعليمات الوقائية لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا،مبرزةً التحذيرات من احتمالات فقدان السيطرة على انتشار فيروس كورونا بعدما سجل العراق أمس عددًا من الإصابات والوفيات .وأبرزت الصحف نفي وزارة الصحة العراقية حجر المصابين بفيروس كورونا في منازلهم بسبب عدم توفر أسرّة كافية في المستشفيات، مشيرةً إلى تأكيدها بأن أزمة كورونا بمثابة حرب وجود يعتمد الانتصار فيها على وعي المواطن.وتناولت صحف العراق الوضع التربوي في العراق في ظل تفشي فيروس كورونا, مشيرةً إلى الاقتراحات المطروحة على وزارة التربية باعتبار السنة الدراسية الحالية سنة عبور لجميع المراحل باستثناء السادس الإعدادي.// انتهى //11:05ت م0049