أبها 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسبدأ مطار أبها الدولي في استقبال رحلات الطيران بعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، في ظل تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية التي أقرتها هيئة الطيران المدني.وأظهرت جولة لـوكالة الأنباء السعودية "واس" في جنبات المطار وأثناء وصول عدد من الرحلات أمس واليوم ، تنفيذ طواقم المطار لجميع الإجراءات الوقائية المتخذة في مطارات المملكة عند الوصول، وهي الالتزام بالنزول التدريجي للركّاب من الطائرة، واستخدام 50% فقط من الطاقة التشغيلية للحافلات، وفحص جميع الركاب عبر الأجهزة الطبية المتعمدة، والالتزام بلبس الكمامات القماشية والطبية، مع توفير أجهزة التطهير عند أول نقطة دخول للصالة، وتوفير مناطق للعزل الصحي ، بالإضافة إلى الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر في مسار مغادرة الصالة .وفي منطقة استلام الأمتعة التزم الجميع بالوقوف على الملصقات الإرشادية في منطقة الانتظار وفي مناطق التجمعات، مع تطهير عربات نقل الأمتعة بشكل مستمر بعد كل استخدام، ووضع عربات نقل الحقائب في منطقة التطهير، والتزام التباعد بين المسافرين لدى مقدمي خدمات الأجرة بمسافة 2 متر، ووضع ملصقات التباعد على كراسي الانتظار .// انتهى //11:30ت م0054