الخرطوم 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على دعوة إثيوبيا إلى معالجة الحوادث الحدودية مع السودان عبر المناقشات الدبلوماسية على أساس العلاقات الودية والتعايش السلمي، التي تعد أفضل طريقة.وأشارت إلى تسجيل السودان أمس 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة.وعرجت على إدانة منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها في اليمن، استخدام أي تبرعات لأغراض لا علاقة لها بدعم النظام الصحي، مشيرة إلى أنها عملت على توفير الإمدادات والمعدات المنقذة للحياة لمصلحة القطاع الصحي والسكان في اليمن.ونشرت صحف الاثنين إعلان الجيش المصري، أمس تنفيذ عمليتين نوعيتين، أسفرتا عن مقتل 19 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة عثر بحوزتهم على أسلحة وقنابل، إلى جانب تدمير عبوات ناسفة زُرعت لاستهداف قوات الجيش.ولفتت الانتباه إلى إحباط القوات الأمنية العراقية مخططًا إرهابيًا وصفته بـ"الخطير" كان ينوي تنظيم داعش الإرهابي تنفيذه في محافظة البصرة.وسلطت الضوء على فُرض حظر تجول في مدن أمريكية كبرى إثر وقوع صدامات على خلفية العنف الممارس من قِبل الشرطة، وسط تجاهل المتظاهرين تحذيرات الرئيس الأمريكي بأن حكومته ستضع حدًا للاحتجاجات العنيفة.وأخبرت صحف السودان عن تبني حركة الشباب الإرهابية التفجير الذي وقع أمس، بمنطقة "حاوا عبدي" الواقعة بالضاحية الجنوبية للعاصمة الصومالية مقديشو.// انتهى //11:34ت م0056