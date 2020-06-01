سكاكا 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم عبر اتصال مرئي، الدكتور حسن بن علي الشهراني بمناسبة انتهاء فترة عمله مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، وتكليفه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، يرافقه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي الذي تم تكليفه بإدارة صحة الجوف حديثاً .وفي بداية اللقاء أعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره وتقديره للدكتور حسن الشهراني على ما قدمه من جهود طيبة خلال فترة عمله مديراً لصحة الجوف ، وكان أخرها الجهود الطيبة لمكافحة جائحة كورونا والخطط التي ساهمت ولله الحمد في الحد من انتشار الفايروس، وتمنى سموه للدكتور الشهراني التوفيق في مهام عمله الجديد .كما رحب سموه بمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي الذي تم تكليفه حديثاً ، مؤكداً سموه على مواصلة الجهود وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين ، في ظل ما تحظى به صحة الإنسان في بلادنا من اهتمام وعناية فائقة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " .وتمنى سمو أمير منطقة الجوف للجميع التوفيق .وأعرب الشهراني والرويلي عن شكرهما لسموه الكريم على دعمه الدائم ، متطلعان أن يكونا عند حسن الظن بهما .// انتهى //11:36ت م0057