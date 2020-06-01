حفر الباطن 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واستفقد معالي رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني أمس، مقر عمل الموظفين والموظفات بالجامعة بمحافظة حفر الباطن والاطلاع على إجراءات السلامة المنفذة وفقاً لتعليمات وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية ووزارة الصحة، بعد صدور الموافقة الكريمة باستئناف العمل مجددًا.وشدد معاليه خلال الجولة على ضرورة التقيد بالتدابير اللازمة لضمان عودة آمنة لمنسوبي الجامعة، تتركز على التعايش مع الظروف الحالية التي تتطلب تكاتف الجميع والتعاون لدعم خطط الجهات المعنية .وبين أن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أكدت للعالم اهتمام المملكة بصحة المواطن والمقيم التي هي من الأوليات، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البشرية بسبب هذه الجائحة، مشيدًا بما تبذله أجهزة الدولة واللجان المشكلة وفرق العمل المنبثقة منها من جهود مميزة في سبيل مكافحة الوباء مع معالجة الآثار التي ترتبت عليها ولا سيما فيما يخص الجانب الصحي .يذكر أن معالي رئيس جامعة حفر الباطن أعتمد خطة عمل عودة الموظفين والموظفات لمقرات العمل بمقر الجامعة الرئيس بمحافظة حفر الباطن والفروع بمحافظات الخفجي والنعيرية والقرية العليا، والتي تضمنت السياسات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي راعت التدرج في التحاق الموظفين بمواقع الجامعة على ثلاث مراحل وفق مستجدات الوضع الوبائي، مع تطبيق ساعات العمل المرن ، واتخاذ عدة إجراءات تتعلق ببيئة العمل واستقبال المراجعين .// انتهى //11:37ت م0058