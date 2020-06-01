الرياض 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسانضمت جائزة اليابان الكبرى للدراجات النارية الى السباقات التي ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال الاتحاد الدولي "فيم" في بيان له اليوم: "إن وباء كوفيد 19 الحالي أجبرنا على إلغاء الحدث الذي كان من المقرر إقامته بين 16 و18 أكتوبر على حلبة توين رينغ في موتيجي".وستكون المرة الأولى منذ عام 1986 التي تغيب فيها هذه الجائزة عن روزنامة بطولة العالم للدراجات النارية، ما يشكل ضربة للبطولة لاسيما أنها تضم ثلاثة فرق كبيرة من اليابان، هي هوندا وياماها وسوزوكي.ويأتي الإعلان عن إلغاء جائزة اليابان بعد أربعة أيام فقط من قرار مماثل بشأن جائزتي المملكة المتحدة وأستراليا اللتين كانتا مقررتين في الأسبوع الأخير من أغسطس و25 أكتوبر تواليا.وأشار الاتحاد إلى أن السباق البريطاني سيغيب عن بطولة العالم "للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاما".// انتهى //12:27ت م0072