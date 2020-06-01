جيزان 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأجرى قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان خلال شهري مارس وأبريل الماضيين 529,308 فحوص مخبرية تزامناً مع الاحترازات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا ( كوفيد- 19 ).واشتملت تلك الفحوص المخبرية على فحص الأحياء الدقيقة والأنسجة المرضية وكذلك الكيمياء الحيوية وأمراض الدم والفيروسات ،بالإضافة إلى الجزئيات الحيوية والمناعة والأمصال والفحص القريب من المرضىPOCT.كما تم من خلال مركز التبرع بالدم إتمام سحب 1276 وحدة دم من قبل المتبرعين بالدم واستفاد من مكوناتها ما يزيد عن 3800 من المرضى والمراجعين.// انتهى //12:32ت م0073