أبها 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسكثفت أمانة منطقة عسير خلال اليومين الماضيين أعمال تعقيم المساجد والجوامع والمواقع المحيطة بها في مدينة أبها وضواحيها بالتنسيق مع فرع الشؤون الاسلامية و الدعوة و الارشاد بالمنطقة ، وذلك ضمن خطة إعادة فتح المساجد والجوامع لاستقبال المصلين .وأشارت الأمانة إلى أنها تنفذ حاليا خطة عمل في هذا الإطار بالتعاون مع فرع الشؤون الإسلامية بعسير تتضمن استمرار عمليات التعقيم بشكل متواصل والاستجابة السريعة لأي طلب بهذا الشأن وتوفير جميع إمكاناتها البشرية والمادية لخدمة بيوت الله.// انتهى //12:34ت م0074