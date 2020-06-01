كوالالمبور 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم تسجيل 46 ألفا و713 حالة إصابة بحمى الضنك، خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي وحتى 30 مايو الماضي.وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) بأن العدد يمثل تراجعاً بواقع 6228 حالة، ما نسبته 8ر11 في المئة، مقارنة مع العدد المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو 52 ألفا و941 حالة.ولم تسجل وزارة الصحة الماليزية أي حالات وفاة خلال الأسبوع الـ 22 (أي خلال الفترة من 24 وحتى 30 من مايو الماضي)، ليبقى العدد التراكمي للوفيات من حمى الضنك عند 82 حالة، مقابل 81 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي.// انتهى //12:44ت م0076