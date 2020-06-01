تونس 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم ، على الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد، مشيرةً إلى إعلان وزارة الصحة التونسية بأن إجمالي عدد المصابين في تونس وصل إلى 1077 إصابة ، من بينهم 960 حالة تماثلت للشفاء و 48 حالة وفاة.وتحدثت عن الاحتجاجات التي تشهدها مختلف مدن الولايات المتحدة الأمريكية، متطرقةً إلى استخدام رجال الأمن الغازات المسيلة للدموع وسط عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين.وأشارت إلى عودة التحركات الشعبية في لبنان احتجاجًا على الغلاء المعيشي المتصاعد وتردي الأوضاع الاقتصادية.وعرجت صحف تونس على ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل إلى نصف مليون حالة، لتصبح بذلك الدولة الثانية عالميًا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والرابعة من حيث الوَفَيَات جراء الجائحة.// انتهى //12:46ت م0078