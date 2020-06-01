عام / شفاء 1513 حالة من مرض "كوفيد - 19" بالكويت
الاثنين 1441/10/9 هـ الموافق 2020/06/01 م واس
الكويت 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس
سجّلت الكويت 1513 حالة شفاء بين المصابين بمرض (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 12899.
وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح له اليوم: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد - 19 ) تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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12:49ت م
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