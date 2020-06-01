الكويت 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسسجّلت الكويت 1513 حالة شفاء بين المصابين بمرض (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 12899.وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح له اليوم: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد - 19 ) تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.// انتهى //12:49ت م0080