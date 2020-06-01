تبوك 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واستابعت الجهات الأمنية بتبوك مهامها الميدانية لتطبيق أمر منع التجول أمس والمحدد من الساعة الـ 8 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحاً وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.ووثقت عدسة "واس" حضور الجهات الأمنية وانتشر منسوبوها من ضباط وأفراد خلال ساعات منع التجول، حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع بمدينة تبوك لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين هذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة.// انتهى //12:52ت م0083