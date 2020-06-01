أبها 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير اليوم، عدداً من الإجراءات الوقائية للتصدي لخطر فيروس " كوفيد 19 " والمنسجمة مع القرارات ذات العلاقة للعودة التدريجية لمقرات العمل وفق المراحل المعلنة .وتمثلت الإجراءات التي طبقها فرع الوزارة في إلزام الموظفين بارتداء الكمامات، وتعقيم وغسل اليدين، وعدم مشاركة الأدوات المكتبية بين الموظفين، والتواصل بين الموظفين عبر الإيميل والاتصال الهاتفي، وتفعيل الاتصال المرئي عن بُعد في الاجتماعات وورش العمل، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين الموظفين في مكان العمل ، كما تضمّن دخول الموظفين آليات منها التشخيص الفوري وذلك من خلال قياس درجة حرارة الموظفين عند المداخل لمقرات العمل ، واستخدام وسائل التقييم الذاتي للعاملين التي أوصت بها وزارة الصحة ،فيما تضمّنت ضوابط السلامة المهنية في مكان العمل ومتابعة خطط الاستجابة للحالات الطارئة ، وتقليل الزيارة بين الموظفين.// انتهى //12:53ت م0084