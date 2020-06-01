الجزائر 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم قرار مجلس الوزراء المنعقد أمس تحت رئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالشروع في الرفع التدريجي للحجر الصحي وإعادة إطلاق النشاطات التجارية والاقتصادية والإدارية، مبينة استئناف القضاء نشاطه بداية من اليوم.وأخبرت عن تولي الجزائر الرئاسة الدورية لمجلس الأمن والسلم لدى الاتحاد الأفريقي ابتداءً من هذا الأسبوع.واهتمت بإعلان وزارة الصحة تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 7 حالة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 9394 مصاب من ضمنهم 5748 حالة تم شفاؤها، و653 وفاة.وأشارت الصحف إلى تمكن الجيش المصري من القضاء على 19 إرهابيا في شمال سيناء.وواصلت صحف تونس متابعتها للأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى فرض حظر التجول في مدن عدة لتطويق الاحتجاجات على مقتل أمريكي من أصل أفريقي على يد شرطي أبيض بولاية مينسوتا.// انتهى //13:13ت م0086