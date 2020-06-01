بريدة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسالتقى ‪صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم من مكتب سموه بمقر الإمارة ، عبر الاتصال المرئي عن بعد , اليوم ، محافظي المنطقة ورؤساء المراكز وبعضاً من أهالي المحافظات ، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.‬وبارك سمو أمير منطقة القصيم في مستهل اللقاء لجميع المحافظين وأهالي منطقة القصيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لهذا البلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة ، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة بالخير والمسرّات واليمن والبركات على المملكة والأمتين العربية والإسلامية.ونوه سموه بالجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ في مختلف الجهات الصحية والأمنية في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ، وعبر تطبيق قرار منع التجوال بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر سلامة وراحة ورفاهية المواطن والمقيم، لافتاً سموه الانتباه إلى أهمية دور المواطن في هذه الفترة التي عنوانها نعود بحذر في حفظ الأمن والأمان وحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته.وقدم المحافظون التهنئة لسمو الأمير فيصل بن مشعل نيابة عن أهالي محافظات ومراكز وقرى المنطقة بشكل عام بهذه المناسبة العزيزة، منوهين بالجهود التي يبذلها سموه لتحقيق المزيد من النمو والتطور لمنطقة القصيم.حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان , ووكيل امارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي.// انتهى //14:32ت م0113