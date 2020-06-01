اجتماعي / جمعية " معين " التطوعية تقدم مبادرة لتعزيز التعاون مع مستشفى الأمير محمد بن ناصر
الاثنين 1441/10/9 هـ الموافق 2020/06/01 م واس
جيزان 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس
قدمت جمعية " معين" التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان ممثلة بفريق " تفاءَل واحتسب " اليوم، مبادرة لتعزيز التعاون مع مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، وذلك ضمن التعاون مع القطاعات الحكومية بالمنطقة .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد بن عبدالعزيز عارضي، أن المبادرة شملت تقديم 10 عربات لقسم مرضى السرطان، وتوزيع 100 وجبة باردة، و 100وجبة ساخنة ، و 100 هدية للممارسين الصحيين، مبيناً أن المبادرة تأتي في إطار مشروعاتها الاجتماعية، واعتزازًا بالدور الذي يقدمه القطاع الصحي في احتواء جائحة كورونا، ومشاركة للممارسين الصحيين وتقديرًا لمهامهم .
وأشار العارضي إلى أن جمعية معين نفذت العديد من المبادرات التطوعية خلال شهر رمضان المبارك، شملت توزيع 8770 سلة غذائية، و 3000 كيس دقيق، و 1200 كرتون تمر ، ومبادرة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم، ومبادرة “إفطارك يصلك منزلك” استفاد منها 6400 مستفيد، ومبادرة التبرع بالدم بمشاركة 280 متبرعًا، وتنظيم مسابقات إلكترونية استفاد منها 5016 مشاركًا، و مبادرات لتعقيم المحال في الأسواق وتعقيم الصرافات الآلية، ومبادرات التوعية الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية بمنطقة جازان، بمشاركة نحو 1000 متطوع ومتطوعة من الفرق التطوعية التابعة للجمعية . // انتهى //
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