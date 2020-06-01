جيزان 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسقدمت جمعية " معين" التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان ممثلة بفريق " تفاءَل واحتسب " اليوم، مبادرة لتعزيز التعاون مع مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، وذلك ضمن التعاون مع القطاعات الحكومية بالمنطقة .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد بن عبدالعزيز عارضي، أن المبادرة شملت تقديم 10 عربات لقسم مرضى السرطان، وتوزيع 100 وجبة باردة، و 100وجبة ساخنة ، و 100 هدية للممارسين الصحيين، مبيناً أن المبادرة تأتي في إطار مشروعاتها الاجتماعية، واعتزازًا بالدور الذي يقدمه القطاع الصحي في احتواء جائحة كورونا، ومشاركة للممارسين الصحيين وتقديرًا لمهامهم .وأشار العارضي إلى أن جمعية معين نفذت العديد من المبادرات التطوعية خلال شهر رمضان المبارك، شملت توزيع 8770 سلة غذائية، و 3000 كيس دقيق، و 1200 كرتون تمر ، ومبادرة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم، ومبادرة “إفطارك يصلك منزلك” استفاد منها 6400 مستفيد، ومبادرة التبرع بالدم بمشاركة 280 متبرعًا، وتنظيم مسابقات إلكترونية استفاد منها 5016 مشاركًا، و مبادرات لتعقيم المحال في الأسواق وتعقيم الصرافات الآلية، ومبادرات التوعية الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية بمنطقة جازان، بمشاركة نحو 1000 متطوع ومتطوعة من الفرق التطوعية التابعة للجمعية . // انتهى //14:33ت م0114