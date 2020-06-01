القصيم 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسوثقت عدسة "واس" أمس مشاهد الالتزام المجتمعي بمنطقة القصيم مع بداية السماح بالتجول من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساء، وذلك من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ورصدت "واس" الزيادة والانسيابية في الحركة المرورية في الشوارع والطرقات واكبها الوعي المجتمعي واستشعار المسؤولية الكاملة في هذه المرحلة الهامة من قبل المواطنين والمقيمين، وذلك باتخاذ التدابير الوقائية الذاتية التي أكّدتها وزارة الصحة وضرورة الالتزام بها من لبس الكمامات والقفازات, والابتعاد بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين الأشخاص ، إضافة إلى التباعد الاجتماعي في المحال والأماكن العامة والأسواق وغيرها .// انتهى //14:35ت م0115