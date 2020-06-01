القطيف 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسبدأت أمانة المنطقة الشرقية بتركيب فوانيس جديدة لإنارة شوارع محافظة القطيف ضمن جهودها لترشيد استهلاك الطاقة في إنارة الشوارع بالاعتماد على الفوانيس الموفرة للطاقة من نظام ليد (LED) .وأوضحت الأمانة أن اعتمادها للإضاءة بهذه التقنية الحديثة يأتي ضمن مشاريعها المتعددة الهادفة إلى تعزيز البُعد الحضري في المحافظة، والتزامًا منها بالارتقاء بجودة البنية التحتية والمرافق الخدمية ، وفق معايير صديقة للبيئة انسجامًا مع برامج التحول الوطني والمستهدفات المنوطة بالقطاع البلدي ، مشيرة الى ان رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني قد وقع بهذا الشأن اتفاقية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، بهدف تركيب ١٦٣ ألف فانوس إنارة جديد في عموم محافظة القطيف ، لتقنين استهلاك الطاقة للإنارة الخارجية في جميع شوارع محافظة ‫القطيف من خلال تحويلها من نظام الإنارة العادية إلى نظام (LED). ، إضافة الى التعاون مع "ترشيد" باستبدال 400 فانوس في مدينة القطيف، و350 فانوساً في مدينة سيهات، و280 فانوساً في العوامية ، وجاري العمل في باقي مدن وقرى المحافظة .وبينت الأمانة أن خطط ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية التي يجري تنفيذها حالياً، تضمنت تطبيق التقنيات الحديثة في جميع شبكات إنارة الشوارع والميادين ممثلة في استخدام فوانيس الإنارة (LED) الموفرة ، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الأمانة على تحقيق معايير الاستدامة البيئية، وترشيد معدلات استهلاك الطاقة ، لافتةً النظر الى أن فوانيس الإضاءة بتقنية LED تتميز بطول عمرها الافتراضي، وتُعد صديقة للبيئة، وتسهم في ترشيد الاستهلاك الكهربائي بنسبة تتراوح بين 40 % و60% , كما أنها تمنح رؤية أفضل، وتوفر راحة أكبر للعين، وتحافظ على جودة إضاءتها في حال التقلبات الجوية التي تحد من إمكانية الرؤية .// انتهى //14:37ت م0118