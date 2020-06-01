رام الله 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية، اغتيال قوات الاحتلال إياد الحلاق، وفادي قعد.وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة، اليوم :"على إسرائيل وقف سياسة إطلاق النار من أجل القتل والتي تودي بأرواح شبابنا، وهذه سياسة ممنهجة يعتمدها الاحتلال".وأضاف اشتية "مجلس الوزراء سيعمل في جلسته على استكمال الخطط المتعلقة بقرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والتي أوقفت العمل بجميع الاتقافيات مع إسرائيل، كونها أعلنت وبدأت بممارسة بعض إجراءات الضم لبعض الأراضي الفلسطينية.وطالب اشتية دول العالم بالتصدي للقرار الإسرائيلي ومنع تنفيذه لما له من مخاطر جسيمة على فلسطين أرضاً وشعباً وعلى مشروعنا السياسي التحرري وعلى الأمن الإقليمي أيضاً.// انتهى //14:38ت م0120