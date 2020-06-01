الدمام 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسوزع برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية هذا العام من خلال مركز العمليات بالمنطقة , 352 ألف فطرة استفاد منها ما يقارب 12 ألف أسرة يصل عدد أفرادها إلى 55680 فردا .وأوضح المشرف العام على برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة أمين عام جمعية البر سمير بن عبد العزيز العفيصان أن هذه الجهود جاءت بتكاتف جهود 33 جمعية و44 مركزاُ تابعا لها بالمنطقة الشرقية ، مؤكداً ان ذلك جاء بتوجيه ومباركة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية بر الشرقية لتنظيم زكاة الفطر والحد من الهدر والفائض من الزكاة والعمل على سد العجز في المحافظات والمدن والقرى والهجر التي تحتاج كميات إضافية من الزكاة بالتنسيق بين جمعيات المنطقة الشرقية .وأكد العفيصان أن البرنامج والجمعيات المشاركة فيه أوقفت الاستقبال العيني لزكاة الفطر هذا العام ِحٍفاظا على سلامة ووقاية الجميع، مشيرًا الى انه تم استقبال وتوزيع زكاة الفطر هذا العام عن بعد من خلال آلية عمل إلكترونية تسمح باستقبال وصرف الزكاة إلكترونيًا دعمًا للتباعد الاجتماعي وحفاظًا على سلامة ووقاية المزكي والمستحق للزكاة من العدوى، حيث تم توزيع ما تم استقباله نقديًا من المزكين عبر الحسابات البنكية لزكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية على الجمعيات المشاركة بالبرنامج حسب الخطة المرسومة للنسب المتبعة وبشكل عادل وتم إرسال الرسائل الإلكترونية بروابط وأرقام تسلسلية مخصصة لكل أسرة مستفيدة لتتمكن من استلام الزكاة العينية التي يتم صرفها لها من خلال مقرات توزيع الزكاة التي تم التعاقد معها من قبل اللجنة المنظمة لبرنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية وتم إشعار مستحقي الزكاة بمقرات التوزيع حسب أقرب نقطة توزيع لهم عبر الرسائل النصية SMS .يذكر أن برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية قد وزع العام الماضي 420901 فطرة أي ما يقارب نصف مليون فطرة ساهم في توزيعها بجهود موحدة 29 جمعية مشاركة.// انتهى //14:40ت م0122