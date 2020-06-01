الرياض 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسهنأ معالي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة، منسوبي الديوان في المقر الرئيس بمدينة الرياض وفروعه في مختلف مناطق المملكة بعيد الفطر المبارك،خلال حفل المعايدة الافتراضي الذي أقامه الديوان لمنسوبيه "عن بعد" وشارك فيه كبار المسؤولين ومديرو العموم ومديرو الفروع والموظفين.ورفع معالي رئيس الديوان في كلمة بهذه المناسبة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمانبن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – داعياً الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.ونوه معاليه بالدعم الكبير الذي قدمته القيادة الحكيمة وحرصها على أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم، من خلال الإجراءات والتدابير والقرارات السديدة التي اتخذتها القيادة للحد من تفشي فيروس كورونا (COVID-19)،والنتائج التي تحققت بحمد الله لمنع انتشاره.وقدم معالي رئيس الديوان شكره لجميع منسوبي الديوان على ما بذلوه من جهود وانجازات في أعمالهم عن بعد، خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل، حاثاً إياهم على بذل المزيد منالجهد، مؤكداً أهمية الاستفادة من جميع القنوات الإلكترونية والرقمية المتاحة والعمل من خلالها، مشدداً على أهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لضمان سلامة الجميع، والالتزام بمراحل العودة المقررة.وفي نهاية كلمته سأل الله تعالى أن يحفظ الجميع ويكشف عن بلادنا والعام هذا الوباء، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.// انتهى //14:40ت م0123