جدة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسنفذت جوازات منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة وفي جميع مقارها وإداراتها , خطة العمل المقررة للعودة تدريجياً لدوام منسوبيها الرسميين، وفق الضوابط التي أقرتها وزارة الداخلية مؤخراً للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد مدير جوازات مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي، أن جوازات المنطقة وبمتابعة شخصية من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى واستكمالاً لمواصلة استعداداتها في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تحرص لحماية وسلامة منسوبيها وموظفيها وكافة العاملين فيها والمراجعين عند حضورهم لمقار إدارات الجوازات .وأشار إلى أن جوازات المنطقة بمختلف فروعها بمكة المكرمة ومحافظات التابعة لها، جرى التأكيد عليها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة بهذا الشأن لكافة العاملين والمراجعين ‏حرصاً على سلامة الجميع وسيتم قصر تقديم الخدمات للمستفيدين عبر منصتي "أبشر ومقيم" للخدمات الإلكترونية خلال فترة تدرج العودة لمقار العمل ، ولن يتم استقبال المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل "موعداً إلكترونياً" وبعد التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين كافة من هذه الجائحة.// انتهى //14:41ت م0124