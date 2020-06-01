رفحاء 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واستفقد رئيس بلدية محافظة رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة اليوم ، عدداً من المشاريع البلدية الجاري تنفيذها ،كما وقف على بعض الملاحظات على الخدمات في بعض الأحياء بالمحافظة .وشملت جولته التفقدية مشروع أعمال تصريف مياه الإمطار على الطريق الشمال الدولي ، مؤكدا على عمل قناة لمعالجة الوضع الراهن، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ أعمال مباني ومرافق بلدية داخل سور مركز الاحتفالات على طريق المطار .‏‎وأكد الدكتور الوردة خلال جولته الميدانية على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال والملاحظات ووفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة بما يحقق الاستفادة من هذه المشاريع، مؤكداً استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال الميدانية والمشاريع الجاري تنفيذها .// انتهى //14:44ت م0125