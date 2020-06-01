الرياض 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واساستقبل معالي وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة ،أمس ، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري الذي قدم التهنئة لمعاليه بعيد الفطر المبارك وبادله التهنئة والشكر على المشاعر الطيبة .بعدها جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الإمارة والشؤون الصحية بالمنطقة للوضع الحالي للجائحة العالمية كورونا وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه .// انتهى //14:45ت م0126