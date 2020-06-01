عام / وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة
الاثنين 1441/10/9 هـ الموافق 2020/06/01 م واس
الرياض 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس
استقبل معالي وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة ،أمس ، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري الذي قدم التهنئة لمعاليه بعيد الفطر المبارك وبادله التهنئة والشكر على المشاعر الطيبة .
بعدها جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الإمارة والشؤون الصحية بالمنطقة للوضع الحالي للجائحة العالمية كورونا وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه .
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14:45ت م
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