عقلة الصقور 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ اليوم لأسرة رجل الأمن رقيب أول موسى بن مرزوق الرشيدي ـ رحمه الله ـ من منسوبي قطاع الأمن العام بمنطقة القصيم ، الذي وافته المنية إثر حادث مروري أثناء تأديته عمله وتمت الصلاة عليه بمحافظة عقلة الصقور ، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.كما اطمأن سموه على صحة الجندي أول سالم بن عوض الحربي الذي تعرض لعدة إصابات إثر نفس الحادث المروري الذي وقع لهما ، معبرا عن فخر واعتزاز الجميع برجال الأمن وما يبذلونه من جهود للحفاظ على أمن الوطن ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل المتوفي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يشفي المصاب ويحفظ الجميع.وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : إن ما يقدمه رجال الأمن من بسالة وحرص وشجاعة للوطن يفتخر بها الجميع من خلال ما يقدمونه من تضحيات وعمل وجهود في الدفاع عن أمن هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً" ، مؤكدًا سموه أن المصاب مصاب الجميع ، وأن العزاء للوطن كافة ، مثنياً على المواقف البطولية التي يسطرها رجال الأمن ضد من يعبث بأمن الوطن ، مؤكداً أنهم يقفون سداً منيعاً ضد كل من يحاول المساس بالوطن ومواطنيه.من جانبه قدم شقيق رجل الأمن المتوفى ـ رحمه الله ـ رزق الرشيدي ، ورجل الأمن المصاب جندي أول سالم الحربي شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة القصيم على مشاعره وتعازيه ومواساته واطمئنانه ، مؤكدين أن أبناء الوطن جميعاً جنودٌ لهذا الوطن للدفاع عنه وحماية مقدساته ، داعين الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ أبناء الوطن من كل مكروه وأن يرحم من استشهد منهم.// انتهى //14:45ت م0127