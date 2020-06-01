الدرعية 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسفتحت الجوامع والمساجد بمحافظة الدرعية أبوابها أمس أمام المصلين بعد رفع إيقاف الجمعة والجماعات في المساجد, وسط خدمات متكاملة وإجراءات احترازية لمنع تفشي مرض كورونا , وصاحب ذلك وعي تام من المصلين لتطبيق هذه الإجراءات الوقائية.واستقبلت الجوامع والمساجد المصلين بعد أن جرى أخذ الكثير من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد, حيث جرى تهيئة 266 جامعًا ومسجدًا لاستقبال المصلين وتعقيمها من قبل إدارة المساجد بالمحافظة بالتعاون مع البلدية والفرق التطوعية بالمحافظة.كما تم وضع الملصقات في الصفوف التي تحدد مكان وقوف المصلين ووضع المعقمات أمام أبواب الدخول واللافتات التي تحمل التعليمات المتبعة لأداء الصلوات في المساجد، مع تقيد أئمة الجوامع والمساجد بالتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.// انتهى //15:47ت م0146