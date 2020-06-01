حفر الباطن 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسقدمت صحة حفر الباطن خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل ممثلة بمستشفياتها لـعدد 8300 مستفيداً ومستفيدة في منازلهم في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك منذ إطلاقها بداية شهر أبريل إلى نهاية مايو ، وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة حفر الباطن للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ومنع انتشاره، والحد من التجمعات، وتوفير كافة الخدمات للمرضى والمراجعين، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم ، وذلك من خلال التواصل مع المستشفى هاتفياً وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية.ودعت صحة حفر الباطن المواطنين والمقيمين بالتقيد بالتعليمات والالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء الخروج من المنزل وذلك عبر ارتداء الكمامات وغسل اليدين وتعقيمها وعدم المصافحة ، والتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين والحد من التجمعات حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.// انتهى //16:17ت م0150