الطائف 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واستفقد المدير العام لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف عبدالرحمن بن محمد الحارثي جامع الصحابي الجليل عبدالله بن عباس بالمنطقة المركزية بالمحافظة، وذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها من قبل إدارة المساجد.وأوضح المدير العام لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف أن هذه الزيارة تهدف إلى الوقوف على جميع الاحتياطات و الإجراءات، ومراعاة التباعد الجسدي بين المصلين و متابعة الاحترازات الوقائية التي حرصت الإدارة على تنفيذها في أكثر من 1300 جامع ومسجد بعد عودة الناس والمصلين لبيوت الله عز وجل، مبيناً أن هناك الكثير من الإجراءات التي تمت، منها : وضع لوحات إرشادية لإرشاد الناس والإيضاح لهم بالمكان المناسب الذي يقفون فيه.ولفت النظر إلى أنه من الأمور التي اتخذتها الوزارة تقليل المدة بين الأذان والإقامة، وتوجيه الناس بأداء السنن الرواتب في البيوت، واتخاذ الإجراءات الوقائية مثل لبس الكمام والقفازات، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية حفاظًا على صحة المصلين وسلامتهم.//انتهى //16:23ت م0155