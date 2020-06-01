طرابلس 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية إرسال معدات الوقاية الشخصية والمطهرات إلى مدينة سبها جنوب ليبيا لمساعدتها في معالجة انتشار فيروس «كورونا» بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا أن الإمدادات تغطي نحو 8 آلاف مريض، معربا عن شكره للصين ووزارة التنمية الدولية البريطانية على دعمهما السخي.وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في البلاد إلى 156 إصابة بينها 99 حالة نشطة، وخمس وفيات، فيما تعافى 52 مصابًا من الفيروس، وقفز عدد الحالات المؤكدة لـ«كوفيد19» المبلغ عنها في مدينة سبها من 17 إلى 50 خلال الثلاثة أيام الماضية.// انتهى //16:38ت م0164