‎سكاكا 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واستفقد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أمس ،ومع عودة الموظفين لمقرات العمل مباني إدارة التعليم والتأكد من جاهزيتها من حيث النظافة والتعقيم، وذلك لأستقبال الموظفين والمراجعين.وأكد مدير تعليم القريات على ضرورة إنجاز المعاملات وخدمة المستفيدين الكترونيا وعدم حضور المستفيدين الا للأمور الضرورية والتي لا يمكن تقديمها عن بعد، مشيداً باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله " بصحة المواطنين وَمكافحة وباء كورونا بمختلف الوسائل المتاحة.ونفذت إدارة تعليم القريات مع عودة موظفيها لمقرات العمل حزمة من الإجراءات الإدارية والوقائية والصحية ومجموعة من التدابير الاحترازية داخل مرافقها ومبانيها الحكومية .ووضعت إدارة تعليم القريات في بوابتها الرئيسية وأمام المداخل مواد التعقيم الذاتية ونقاط لفحص درجات حرارة الموظفين، وذلك يطبق مع كافة الموظفين قبل دخول مقر العمل، إضافة إلى تعقيم الإدارات والمكاتب والأجهزة والأسطح والساحات، وكذلك تطبيق ضوابط الصحة والسلامة داخل مرافقها، بالإضافة إلى تقديم وبث الرسائل والإرشادات التوعوية، وكذلك توفير متطلبات الوقاية الشخصية اللازمة من المعقمات والمطهرات والمناديل.//انتهى//16:43ت م0167