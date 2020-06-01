أبها 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد عن البرامج المتاحة للقبول في المرحلة الثانية للعام الجامعي القادم ١٤٤٢هـ، في عدد من التخصصات المدفوعة الرسوم وغير المدفوعة، في ٣٤ برنامجاً للمراحل الثلاث " الدبلوم العالي - الماجستير - الدكتوراه" .وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات اعتبارًا من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق ١٠ –١٠– ١٤٤١هـ وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ – ١٠ – ١٤٤١هـ.وأشار آل فائع إلى أن التقديم على البرامج المدفوعة الرسوم مُتاح للسعوديين، وللمقيمين، بدون شرط الحصول على منحة رسمية، داعياً الراغبين والراغبات في الإطلاع على البرامج والشروط وإجراءات التقديم إلى الدخول على الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/100181.// انتهى //16:45ت م0168