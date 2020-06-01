بيروت 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن بنسبة 1% أي ما يعادل 4 نقاط، ليغلق عند مستوى 581.24 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 81 ألفاً و184 سهماً، بقيمة 845 ألفاً و417 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 69 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و37 ألف دولار، مقارنة مع 5 ملايين و977 ألفاً لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:56ت م0171