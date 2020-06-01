الرياض 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة أنه جرى تسجيل (1881) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) اليوم, ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (87142) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (22311) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (461) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة, كما سجلت (1864) حالة تعافٍ جديدة ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (64306) حالات.وأوضحت أن الحالات المسجلة التي بلغ عددها (1881) حالة، 37% من الحالات تعود لسعوديين و63% لغير سعوديين، و28% من الحالات للإناث، و72% للذكور, فيما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 11%، والبالغين 85%.وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي : الرياض (668) حالات ، وجدة (293) حالة، والدمام (290) حالة، ومكة المكرمة (164) حالة، والجبيل (62) حالة، والهفوف (39) حالة، والمزاحمية (27) حالة، والقطيف (22) حالة، وخليص (21) حالة، والخرج (20) حالة، والمدينة المنورة (19) حالة، وحائل (19) حالة، والطائف (17) حالة، والظهران (14) حالة، ورقائع الجمش (13) حالة، والخبر (11) حالة، ووادي الدواسر (11) حالة، وأبها (10) حالات، وصفوى(10) حالات، وتبوك (9) حالات، ونجران (8) حالات، وبيشة (7) حالات، وعفيف (7) حالات، وحوطة بني تميم (7) حالات، وبريدة (6) حالات، وحفر الباطن (6) حالات، وعرعر (6) حالات، وشرورة (5) حالات، وضرماء (5) حالات، و حريملاء (5) حالات، والمجاردة (4) حالات، ومحايل عسير (4) حالات، ورأس تنورة (4) حالات، وبيش (4) حالات، والكامل (4) حالات، والمجمعة (4) حالات، والرين (4) حالات، والنماص (3) حالات، وخميس مشيط (3) حالات، والخفجي (3) حالات، والبطحاء (3) حالات، وليلى (3) حالات، والسليل (3) حالات، والزلفي (3) حالات، ونمرة حالتان، والسحن حالتان، وبللسمر حالتان، ورجال ألمع حالتان، وجازان حالتان، والخاصرة حالتان، والقويعية حالتان، وحوطة سدير حالتان، ورويضة العرض حالتان، وحالة واحدة في كل من الجفر، والعيون، والقوز، وأحد رفيدة، والبائر، والنعيرية، والغزالة، والشملي، والحرث، والعيدابي، ويدمة، والأرطاوية، والبجادية.كما بلغ عدد الوفيات (525) حالة بإضافة (22) حالة في مكة المكرمة، وجدة، والدمام، وتبوك، والسليل، وتتراوح أعمارهم بين 42 و 93 وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، حيث بلغت نسبة التعافي 74% ونسبة الوفيات 0،6. %.وأشارت الى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (6193548) حالة وبلغ عدد الحالات التي جرى تعافيها وتشافيها (2656267) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (372479) حالة.وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد جرى إضافة فحوص جديدة بعدد (15854) فحصاً جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (838623) فحصاً.ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.// انتهى //17:16ت م0178