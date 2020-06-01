واشنطن 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، انخفاضاً عند فتح اليوم، متأثرةً بموجة الاحتجاجات التي ضربت أنحاء البلاد ضد العنصرية.وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 40.12 نقطة، بما يعادل 0.16 بالمئة، ليصل إلى 25342.99 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 11.46 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 3032.85 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 18.45 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 9471 نقطة.// انتهى //17:56ت م0179