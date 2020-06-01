مكة المكرمة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسشاركت جمعية هدية الحاج والمعتمر فجر اليوم في توديع (52) معتمراً ومعتمرة من الجنسية الباكستانية المغادرين من مكة المكرمة إلى بلادهم بإشراف من وزارة الحج والعمرة.من جانبه أوضح مدير عام الجمعية منصور العامر: " أن الجمعية تشرفت بالمشاركة مع وزارة الحج والعمرة ممثلة في فريق "الإشراف" بالوزارة في توديع المعتمرين الباكستانيين المغادرين من مسكنهم بمكة الكرمة متجهين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وإلى بلادهم وهم أتم صحة وعافية، مثنياً على الرعاية والعناية الكريمة التي حظي بها ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار طوال فترة تعليق الرحلات الجوية في مطارات المملكة العربية السعودية.// انتهى //18:21ت م0185